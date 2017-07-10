На Львівщині суд оштрафував замовника будівництва

Львівським апеляційним адміністративним судом підтверджено правомірність дій Департаменту Держархбудінспекції у Львівській області щодо накладення штрафу на ТОВ «Карпатські мінеральні води» за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Як повідомляється на офіційному сайті Держархбудінспекції, таким чином, порушник повинен сплатити до державного бюджету штраф у розмірі 130 тис грн.

Раніше під час позапланової перевірки посадовими особами Департаменту виявлено будівництво виробничо-складських приміщень по вул. Солтівського, 2 в с. Струтин Золочівського району без дозвільних документів про початок виконання будівельних робіт. На підставі зазначених порушень об’єкт, загальною площею понад 3,5 тис. м², визнано самочинним будівництвом, а на ТОВ «Карпатські мінеральні води» накладено штрафні санкції.

Замовник будівництва намагався уникнути відповідальності у вигляді штрафу шляхом подання позовної заяви до суду, однак спочатку Львівський окружний адміністративний суд, а згодом і Львівський апеляційний адміністративний суд прийняли рішення на користь органу держархбудконтролю.