На Львівщині спалили 140 тис пачок сигарет

Понад 141 тисяча тютюнових виробів без марок акцизного податку утилізовано на Львівщині у травні 2017 року.

Як повідомили в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області 17 травня на виконання ухвали Сихівського районного суду м. Львова комісією ГУ ДФС у Львівській області було проведено знищення тютюнових виробів в загальній кількості 141 440 пачок. Зокрема: сигарет з фільтром «Compliment» без марок акцизного податку 85 760 пачок, сигарет з фільтром «NZ» без марок акцизного податку 15 920 пачок, сигарети з фільтром «Jin Ling» без марок акцизного податку 3 990 пачок, сигарети з фільтром «Lifa» без марок акцизного податку 19 980 пачок, сигарети з фільтром «Фест» – без марок акцизного податку 15 790 пачок.

Як зазначається у повідомленні, знищення відбулось на підприємстві, яке має дозвіл на здійснення робіт по утилізації (знищенню) вилучених з обігу тютюнових виробів шляхом їх спалення.