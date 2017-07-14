На Львівщині прощаються з із загиблим у зоні АТО земляком

У місті Жовква на Львівщині сьогодні прощаються з Володимиром Турчиним, який загинув під час виконання бойового завдання у зоні АТО.

Як повідомляється на сторінці громадської організацій «Варта 1» у Facebook, «14 липня з 01.00 по 05.00 годину ранку, люди супроводжували тіло побратима сержанта Турчина Володимира Богдановича, який загинув під час виконання бойового завдання в зоні проведення АТО 12 липня, від кордону Львівської області до його рідного міста Жовква. Незважаючи на нічну пору доби та негоду мешканці практично всіх населених пунктів Львівщини дорогою, якою везли воїна вийшли вшанувати свого захисника, схиливши голови та запаливши лампадки. Парастас відбудеться сьогодні 14.07.2017 року о 18.00 год. в церкві Йосафата міста Жовква, чин похорону 15.07.2017 року о 11.00 год».