На Львівщині підліток обікрав церкву

На Львівщині працівники поліції затримали 16-річного мешканця області за скоєння крадіжки з церкви.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області, 16-річний мешканець Дрогобича причетний до крадіжки скриньки з пожертвами з місцевого храму.

У Дрогобицький відділ поліції 20 липня з заявою про крадіжку звернувся настоятель одного з місцевих храмів. Священник повідомив, що з приміщення церкви було викрадено скриньку для пожертв, у якій було близько 250 гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 16-річний мешканець Дрогобича. Речовий доказ вилучено. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.