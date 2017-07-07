На Львівщині підліток і дошкільня стали жертвами змій у гірському районі області

На Львівщині минулої доби, 6 липня, внаслідок укусу змій дві дитини потрапили до лікарні.

Як повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 6 липня о 22:15 в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні з діагнозом «укус змії правого гомілково-ступневого суглобу» госпіталізовано 16-річного хлопця, жителя с. Пляв’я Сколівського району. За даними медиків стан потерпілого – середньої важкості.

Цього ж дня о 23:30 до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом «укус змії в ліву стопу» госпіталізовано 4-річну дівчинку, жительку с. Гребенів Сколівського району. Стан потерпілої – середньої важкості.