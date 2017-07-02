На Львівщині під час зіткнення двох іномаркок загинула жінка, четверо травмованих

На Львівщині 1 липня внаслідок зіткнення автомобілів Audi TT та Mercedes Sprinter 312 загинула жителька Івано-Франківської області, ще четверо осіб, мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей, госпіталізовано.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася вдень поблизу села Старе Село Пустомитівського району.

30-річний житель міста Коломия керуючи автомобілем Audi ТТ на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху де відбулося зіткнення із автомобілем Mercedes Sprinter 312 під керуванням 52-річного жителя Чернівецької області.

Внаслідок ДТП загинула пасажир Audi TT 36-річна жителька Івано-Франківської області. З травмами різного ступеню важкості (розриви легень, переломи, черепно-мозкові травми) госпіталізовано обох водіїв транспортних засобів та двох пасажирів іномарок, мешканців Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Проводиться дослідча перевірка.