На Львівщині під час руху загорівся вантажний потяг з деревиною.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 19 липня о 00:51 надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції “Стрий”, що на 5-му кілометрі залізничного перегону Стрий – Моршин Львівської залізниці, поблизу с. Слобідка Стрийського району виникла пожежа в рухомому складі вантажного потягу №3502, до складу якого входило 24 вагони. Вогнем знищено 1 м3 дров, врятовано вагон.

Пожежу ліквідовано о 01:21 силами одного пожежно-рятувального відділення. Загиблих та потерпілих внаслідок пожежі немає.