На Львівщині під час пожежі у приватному обійсті знайшли мертву жінку, а в криниці тіло її чоловіка

На Львівщині під час пожежі у приватному господарстві загинуло подружжя.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції області, 17 липня о 06:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Калинка Городоцького району.

Вогнеборці виявили у помешканні тіло 83-річної жінки. На подвір’ї у криниці рятувальники виявили тіло її 87-річного чоловіка.

Через сильне задимлення фахівці ДСНС ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання у складі ланки газодимозахисної служби.

Пожежу ліквідували о 07:57. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м.

Причина виникнення займання та обставини загибелі двох людей встановлюються.