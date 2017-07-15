На Львівщині під час лобового зіткнення легковиків троє людей загинуло і троє травмовано

У Золочівському районі Львівщини внаслідок ДТП троє людей загинуло та троє травмованих.

Як повідомили у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 16 липня о 06:06 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Куровичі Золочівського району на трасі Львів-Тернопіль відбулось лобове зіткнення автомобілів «Рено Лагуна» та «Део Сенс».

Внаслідок ДТП 3 людини загинуло та 3 особи травмовано. Потерпілих госпіталізовано в лікувальні заклади.

Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по деблокуванню загиблих осіб за допомогою гідравлічних ножиць з понівеченого автомобіля «Део Сенс».

Обставини події встановлюються.