На Львівщині під час ДТП постраждало п’ятеро дітей

На Львівщині під час зіткнення мікроавтобуса Fiat Ducato з автомобілем Volkswagen Passat одна особа загинула, вісім травмовано, серед яких п’ятеро  дітей.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася о 21:40 біля с. Стрілковичі Самбірського району. Водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху  де скоїв зіткнення з легковою іномаркою.

Внаслідок ДТП 55-річна річна пасажирка легковика загинула, травмовано 8 осіб, з них  5 дітей (віком від 2 до 16 років). Четверо потерпілих перебувають у  важкому стані в реанімаційному відділенні  Самбірської районної лікарні. Всі потерпілі – мешканці Львівщини.

 

 

 

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