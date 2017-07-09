На Львівщині під час ДТП постраждало п’ятеро дітей

На Львівщині під час зіткнення мікроавтобуса Fiat Ducato з автомобілем Volkswagen Passat одна особа загинула, вісім травмовано, серед яких п’ятеро дітей.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася о 21:40 біля с. Стрілковичі Самбірського району. Водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення з легковою іномаркою.

Внаслідок ДТП 55-річна річна пасажирка легковика загинула, травмовано 8 осіб, з них 5 дітей (віком від 2 до 16 років). Четверо потерпілих перебувають у важкому стані в реанімаційному відділенні Самбірської районної лікарні. Всі потерпілі – мешканці Львівщини.