На Львівщині оштрафували компанію за нелегальне використання російської програми 1С

Господарський суд Львівщини задовольнив позов дочірнього підприємства російської компанії і оштрафував львівську фірму за нелегальне використання бухгалтерської програми 1С.

Про це повідомляє Zahid.net.

Цікаво, що серед доказів використання програми до суду подали рахунки на оплату, сформовані з використанням 1С, та роздруківки резюме колишніх працівників львівської компанії, в яких вказувалося знання цієї програми.

«У підтвердження факту використання «Галізотерм» програмних продуктів, які належать правовласнику – дочірньому підприємству «Єврософтпром», позивачем долучено роздруківки веб-сайтів із опублікованими резюме осіб із посиланням на те, що в їх обов’язки входила робота в «Галізотерм» у програмі “1С: Бухгалтерія”», – йдеться у рішенні суду. Представник «Галізотерм» визнав, що компанія дійсно використовувала 1С, однак пояснив, що це була ініціатива бухгалтера, про яку керівництво фірми не знало, а після подачі позову цю програму перестали використовувати.

Згідно з рішенням суду від 15 червня, львівській компанії «Галізотерм» заборонили користуватися програмами з пакету 1С і зобов’язали сплатити 137 тис. грн штрафу за чотири випадки нелегального використання цих програм у 2016 році. Окрім цього вони мають сплатити також 5,8 тис. грн за проведення експертиз та 3 тис. грн судового збору.

Як відомо, російський виробник 1С та його дочірні компанії також потрапили під санкції, запроваджені президентом України у травні 2017 року. Однак цей позов компанія подала до цього моменту, відтак у суді не піднімалося питання заборони на використання продуктів 1С.