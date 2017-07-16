На Львівщині на території комунального підприємства підірвали вантажівку

У місті Стрий на Львівщині 16 липня пролунав вибух на території місцевого комунального підприємства. Встановлено, що вибухнула граната Ф-1, яку невідомі кинули у вантажний автомобіль на території підприємства.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції області, у Стрийський відділ поліції 16 липня о 7.40 надійшло повідомлення від головного інженера одного з місцевих підприємств про те, що на території підприємства вночі вибухом було пошкоджено вантажний автомобіль «МАЗ».

На місці події працювала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Встановлено, що вантажівка пошкоджена внаслідок вибуху гранати Ф-1. Потерпілих немає.

Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомив на сторінці громадської організації «Варта 1», координатор організації, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, «16 липня у Стрию невідомі кинули вибуховий пристрій на територію Стрийського міського комбінату комунальних підприємств на вул. Нижанківського, 50. Вибуховим пристроєм (можливо граната Ф-1) було пошкоджено автомобіль «МАЗ», який належить даному підприємству», – йдеться у повідомленні Зінкевича.