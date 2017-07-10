На Львівщині крадіжка електрокабелю на кілька годин паралізувала рух потягів

На Львівщині через крадіжку контактного кабелю більш ніж на три години сьогодні вранці було зупинено рух приміських та пасажирських потягів, які прямують через ділянку залізниці «Самбір – Дубляни».

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 10 липня о 02:40 машиністом мотовоза енергетиків під час об’їзду ділянки залізниці «Самбір – Дубляни» між 61 – 62 км було виявлено крадіжку близько 100 м контактного кабелю.

Станом на 10.00 10 липня, рух потягів відновлено, затримка руху залізничного транспорту становила майже чотири години.

Проводиться дослідча перевірка.

Новини за темою

 
Loading...