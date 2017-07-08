На Львівщині іномарка в‘їхала автомобіль медицини катастроф який прибув на місце ДТП

На Львівщині водій автомобіля Opel в‘їхав в автомобіль медицини катастроф у той час коли бригада медиків надавала допомогу постраждалим під час ДТП.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 8 липня о 02:00 в с. Лопушанка-Хомина Старосамбірського району водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням в’їхав в паркан та перекинувся. На місце прибула бригада медиків.

О 02:40, водій автомобіля Opel, 27-річний житель Старосамбірського району, не вибравши безпечної швидкості руху вʼїхав в мікроавтобус Volkswagen Crafter медицини катастроф міста Львова, який стояв на узбіччі дороги, а медичні працівники надавали допомогу потерпілим водію та пасажирам автомобіля Volkswagen.

Внаслідок подвійного ДТП отримали травми і госпіталізовані в реанімаційне та травматологічне відділення Старосамбірської лікарні водій та двоє пасажирів легкового автомобіля Volkswagen, а також водій автомобіля Opel.