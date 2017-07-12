На Львівщині через технічно несправний автобус пасажири отримали важкі опіки

На Львівщині в рейсовому автобусі марки «Еталон» під час руху стався розрив розширювального бачка системи охолодження внаслідок чого опіки отримали водій та четверо пасажирів, з них двоє дітей.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, 11 червня, близько 19.00, до Турківської районної лікарні доставили п’ятеро людей з важкими опіками, які вони отримали під час руху пасажирського автобуса.

Як з’ясували правоохоронці, в рейсовому автобусі марки «Еталон», який слідував за маршрутом «Львів – Гусне», під час руху стався розрив розширювального бачка системи охолодження внаслідок чого отримали опіки 43-річний водій автобусу та четверо пасажирів, з них двоє дівчаток віком 7 та 8 років. У потерпілих опіки тіла і кінцівок різного ступеню важкості, восьмирічна школярка госпіталізована в реанімаційне відділення у тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 287 КК України (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, – караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років).