На Львівщині аварія на водогоні залишила без води половину мешканців гірничого міста

У Великих Мостах Сокальського району внаслідок прориву центрального водогону з вечора 9 липня без водопостачання залишається понад 40 відсотків населення.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 9 липня о 18:00 на вул. Львівській стався порив центрального водогону діаметром 250 мм, внаслідок чого без центрального водопостачання залишилось 2,5 тис мешканців міста (40% населення), у тому числі Великомостівська міська лікарня (25 хворих) та дитячий дошкільний заклад. Решта населення забезпечено питною водою з криниць.

Сьогодні ведуться ремонтні роботи з відновлення водопостачання, які планують завершити у першій половині дня.