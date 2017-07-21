МЗС радить українцям у Греції й Туреччині дотримуватися заходів безпеки через землетрус

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України, які перебувають у Греції й Туреччині, дотримуватися заходів безпеки через землетрус.

«У зв’язку з землетрусом у Греції і Туреччині 21 липня 2017 року рекомендуємо громадянам України, які перебувають на території руйнівних наслідків стихійного лиха, триматися на безпечній відстані від висотних будівель, не перебувати під лініями електропередач, деревами, комунікаціями, мостами і шляхопроводами. Закликаємо неухильно дотримуватися вказівок місцевих органів влади, керівників рятувальних служб, працівників рятувальних загонів щодо заходів безпеки в районі стихійного лиха», – йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Facebook.

Щонайменше дві людини загинули, понад 100 травмовані внаслідок сильного землетрусу, який стався в нічні години 21 липня в Егейському морі і завдав шкоди на грецьких островах і турецькому узбережжі.

Керівник острова Кос Георґос Кіріціс розповів грецьким засобам інформації, що на острові загинули двоє людей, багато були травмовані. Пошкоджень зазнав острівний порт.

За даними губернатора турецької провінції Муґла Есенгула Ківелека, серйозних втрат вдалося уникнути, зафіксовані лише «незначні травми через паніку». Близько 70 людей були шпиталізовані до бодрумських лікарень після землетрусу.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 6,7 розташований на глибині близько 10 кілометрів і також за 10 кілометрів на південь від турецького курортного міста Бодрум. За даними турецької влади, після основного поштовху було зареєстровано понад 20 менших коливань.

Українські дипломати повідомляють, що, за попередніми даними, українців немає серед постраждалих через землетрус.