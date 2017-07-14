МЗС не радить українцям найближчим часом їхати на відпочинок до Єгипту

У МЗС просить українців не їхати найближчим часом у Єгипет. Попередження викликані суттєвою активізацією на території країн радикальних терористичних угруповань.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

“У зв’язку з прийняттям парламентом Арабської Республіки Єгипет 04.07.2017 року рішення про продовження строком на три місяці надзвичайного стану в країні, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути свої плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану, і, по можливості, утриматися без крайньої необхідності від поїздок в цю державу, в т. ч. з туристичною метою”, – йдеться в повідомленні.

Згадані попередження викликані суттєвою активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи ІДІЛ, які все частіше направляють терористичні акти проти мирних громадян з урахуванням їх релігійної приналежності.

Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, рекомендовано зважити наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави і неухильно слідувати порадам, які надає відомство:

– категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі і в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини річки Ніл;

– проявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни і дельти річки Ніл, туристичних місць в її долині, на узбережжі Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді і Затоки Сома), а також південній частині Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

У разі перебування в курортних місцях Єгипту, наполегливо рекомендується проявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У разі необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідним або представникам туроператора. Також рекомендують бути особливо обережними під час святкування в Єгипті релігійних (у т. ч. християнських) свят, і, по можливості, утриматися від відвідування релігійних святинь.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від поїздок з туристичною метою в зазначений регіон країни до стабілізації ситуації.