Міська рада оприлюднила «Гарячі лінії» ЛКП Львова

Як зазначили в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради, всі ЛКП Львова ввели свої «Гарячі лінії», що дозволяє приймати звернення від мешканців по кожному району міста окремо та оперативно реагувати на кожне звернення.
«Всі комунальні підприємства ввели «Гарячі лінії міста», які дозволяють приймати звернення мешканців і, таким чином, оперативно реагувати на звернення. Користування таким сервісом для ЛКП дає можливість формувати довіру у мешканців, адже звернення в комунальне підприємство – це формування довіри до підприємства і забезпечення системності його роботи», – зазначила директор департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.
Контактні телефони ЛКП Львова:
|Галицький район
|2546640
|ЛКП “Старий Львів”
|вул.Сербська, 15
|2546641
|ЛКП “Княже місто”
|вул.Тиха, 5
|2546642
|ЛКП “Центральне”
|вул.Удатного, 7
|2546643
|ЛКП “Айсберг”
|пр.Свободи, 39
|2546644
|ЛКП “Цитадель-Центр”
|вул.Коперніка, 22
|2546645
|ЛКП “Снопківське”
|вул.Кубійовича, 33
|Личаківський район
|2546646
|ЛКП “№ 500″
|вул.Дніпровська, 1
|2546647
|ЛКП “№ 503″
|вул.Ак.Богомольця, 2
|2546648
|ЛКП “№ 504″
|вул.Пасічна, 64
|2546649
|ЛКП “№ 507″
|вул.Личаківська, 217
|2546650
|ЛКП “Господар”
|вул.Личаківська, 75
|2546651
|ЛКП “За замком”
|вул.Польова 29а
|2546652
|ЛКП “Дім”
|вул.Дж.Вашингтона, 5
|Шевченківський район
|2546675
|ЛКП “Рясне – 402″
|вул.Шевченка, 350а
|2546676
|ЛКП “Рясне – 403″
|вул.Величковського, 38
|2546677
|ЛКП “Янів – 405″
|вул.Турянського, 5
|2546678
|ЛКП “Тополя – 406″
|вул.Лінкольна, 57
|2546679
|ЛКП “Варшавське – 407″
|вул.Варшавська, 64
|2546680
|ЛКП “Збоїща – 408″
|вул.Грінченка, 4
|2546681
|ЛКП “Балатон – 409″
|вул.Гетьмана Мазепи, 11
|2546682
|ЛКП “Під Голоско – 410″
|вул.Чорновола, 99
|2546683
|ЛКП “Північне – 411″
|вул.Миколайчука, 22
|Залізничний район
|2546660
|ЛКП “Граніт”
|вул.Бортнянського, 17
|2546661
|ЛКП “Богданівка”
|вул.Гірника, 1а
|2546662
|ЛКП “Скнилівок”
|вул.С.Петлюри, 36
|2546663
|ЛКП “Сигнівка”
|вул.Дозвільна, 1
|2546664
|ЛКП “Левандівка”
|вул.Широка, 86а
|2546665
|ЛКП “Нове”
|вул.С.Петлюри, 2а
|2546666
|ЛКП “Сяйво”
|вул.Сяйво, 21
|Франківський район
|2546667
|ЛКП “Затишне”
|вул.Котляревського, 37б
|2546668
|ЛКП “Львівський ліхтар”
|вул.Коновальця, 27
|2546669
|ЛКП “Вулицьке”
|вул.Бр.Тимошенків, 2а
|2546670
|ЛКП “Сонячне”
|вул.Айвазовського, 10
|2546671
|ЛКП “Навколо базару”
|вул.Тургенєва, 78
|2546672
|ЛКП “Магістральне”
|вул.Наукова, 32а
|2546673
|ЛКП “Південне”
|вул.Кульпарківська, 131
|2546674
|ЛКП “Сокільницьке”
|вул.Наукова, 61
|Сихівський район
|2546653
|ЛКП “Дністер”
|вул.Дністровська, 16
|2546654
|ЛКП “Стимул – Сихів”
|вул.Сихівська, 14
|2546655
|ЛКП “Хуторівка”
|вул.Хуторівка, 24
|2546656
|ЛКП “Житловик – С”
|пр.Червоної Калини, 38
|2546657
|ЛКП “Бондарівка”
|вул.Гашека, 15
|2546658
|ЛКП “Старий Сихів”
|вул.Червоної Калини, 109
|2546659
|ЛКП “Під Зуброю”
|вул.Червоної Калини, 110