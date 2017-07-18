Міська рада оприлюднила «Гарячі лінії» ЛКП Львова

Як зазначили в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради, всі ЛКП Львова ввели свої «Гарячі лінії», що дозволяє приймати звернення від мешканців по кожному району міста окремо та оперативно реагувати на кожне звернення.

«Всі комунальні підприємства ввели «Гарячі лінії міста», які дозволяють приймати звернення мешканців і, таким чином, оперативно реагувати на звернення. Користування таким сервісом для ЛКП дає можливість формувати довіру у мешканців, адже звернення в комунальне підприємство – це формування довіри до підприємства і забезпечення системності його роботи», – зазначила директор департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

Контактні телефони ЛКП Львова:

Галицький район 2546640 ЛКП “Старий Львів” вул.Сербська, 15 2546641 ЛКП “Княже місто” вул.Тиха, 5 2546642 ЛКП “Центральне” вул.Удатного, 7 2546643 ЛКП “Айсберг” пр.Свободи, 39 2546644 ЛКП “Цитадель-Центр” вул.Коперніка, 22 2546645 ЛКП “Снопківське” вул.Кубійовича, 33

Личаківський район 2546646 ЛКП “№ 500″ вул.Дніпровська, 1 2546647 ЛКП “№ 503″ вул.Ак.Богомольця, 2 2546648 ЛКП “№ 504″ вул.Пасічна, 64 2546649 ЛКП “№ 507″ вул.Личаківська, 217 2546650 ЛКП “Господар” вул.Личаківська, 75 2546651 ЛКП “За замком” вул.Польова 29а 2546652 ЛКП “Дім” вул.Дж.Вашингтона, 5

Шевченківський район 2546675 ЛКП “Рясне – 402″ вул.Шевченка, 350а 2546676 ЛКП “Рясне – 403″ вул.Величковського, 38 2546677 ЛКП “Янів – 405″ вул.Турянського, 5 2546678 ЛКП “Тополя – 406″ вул.Лінкольна, 57 2546679 ЛКП “Варшавське – 407″ вул.Варшавська, 64 2546680 ЛКП “Збоїща – 408″ вул.Грінченка, 4 2546681 ЛКП “Балатон – 409″ вул.Гетьмана Мазепи, 11 2546682 ЛКП “Під Голоско – 410″ вул.Чорновола, 99 2546683 ЛКП “Північне – 411″ вул.Миколайчука, 22

Залізничний район 2546660 ЛКП “Граніт” вул.Бортнянського, 17 2546661 ЛКП “Богданівка” вул.Гірника, 1а 2546662 ЛКП “Скнилівок” вул.С.Петлюри, 36 2546663 ЛКП “Сигнівка” вул.Дозвільна, 1 2546664 ЛКП “Левандівка” вул.Широка, 86а 2546665 ЛКП “Нове” вул.С.Петлюри, 2а 2546666 ЛКП “Сяйво” вул.Сяйво, 21

Франківський район 2546667 ЛКП “Затишне” вул.Котляревського, 37б 2546668 ЛКП “Львівський ліхтар” вул.Коновальця, 27 2546669 ЛКП “Вулицьке” вул.Бр.Тимошенків, 2а 2546670 ЛКП “Сонячне” вул.Айвазовського, 10 2546671 ЛКП “Навколо базару” вул.Тургенєва, 78 2546672 ЛКП “Магістральне” вул.Наукова, 32а 2546673 ЛКП “Південне” вул.Кульпарківська, 131 2546674 ЛКП “Сокільницьке” вул.Наукова, 61

Сихівський район 2546653 ЛКП “Дністер” вул.Дністровська, 16 2546654 ЛКП “Стимул – Сихів” вул.Сихівська, 14 2546655 ЛКП “Хуторівка” вул.Хуторівка, 24 2546656 ЛКП “Житловик – С” пр.Червоної Калини, 38 2546657 ЛКП “Бондарівка” вул.Гашека, 15 2546658 ЛКП “Старий Сихів” вул.Червоної Калини, 109 2546659 ЛКП “Під Зуброю” вул.Червоної Калини, 110