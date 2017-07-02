Мешканець Львівщини намагався вивезти до Чехії контрабандою 100 кг бурштину

На Львівщині 1 липня на українсько-польському кордоні працівники митного посту «Краковець» затримали вантажний автомобіль DAF в якому виявили партію бурштину, який 42-річний мешканець Львівщини намагався контрабандним шляхом вивезти з України.

Як повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України, водій вантажного автомобіля DAF, мешканець Львівщини, прямував у Польщу через митний пост  «Краковець». Для перетину кордону він обрав смугу руху “червоний коридор”. Згідно із товарно-супровідними документами,  він  перевозив  21 300 кг паливних  гранул, які містились у мішках розташованих на піддонах. Відправником значився приватний підприємець з Рівненської області, а отримувачем – підприємство в Чехії.

Під час  митного контролю  транспортного засобу в працівників митниці  виникла підозра щодо цієї зовнішньоекономічної операції. Автомобіль  було скеровано у місце поглибленого огляду транспортних засобів. Там митники в окремих мішках виявили  необроблене каміння бурштину різних розмірів, жовтого та коричневого кольору.

Для проведення повної перевірки вантажівку із 21 піддоном з гранулами розвантажили. Загалом серед вантажу виявили 6 пакунків з бурштином вагою 106  кг.

На Львівщині до цього рекордну кількість контрабандного бурштину в кількості 70 кг було вилучено в лютому 2015 року в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Д.Галицького.

 

 

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