Мера Львова Андрія Садового допитали слідчі ГПУ

Міський голова Львова Андрій Садовий після завершення його допиту в якості свідка слідчими Генпрокуратури розповів подробиці.

«Такі запитання, як вони ставлять, вбивають будь-який інвестиційний клімат в Україні», – сказав Садовий. Він також заявив, що проситиме ГПУ зробити публічним протокол його допиту.

Про це повідомляє Zaxid.net.

За словами Андрія Садового, під час допиту ще не йшлося про ціну землі, яку, за версією прокуратури, нідерландській компанії продали задешево.

«До цього питання ми ще не підходили. Якщо воно буде звучати, то я поясню колегам з Генеральної прокуратури, що є різниця між експертною оцінкою землі та нормативно-грошовою оцінкою. Якщо мова йде про викуп, то експерт встановлює ціну. Тому всі наші дії чітко відповідають чинному законодавству. Тому я так вбачаю, що весь цей процес має ціль недопустити реалізації цього проекту, тому що він робиться у Львові», – заявив Андрій Садовий.

Також, за словами Садового, питання, які йому ставлять, не стосуються його повноважень як міського голови Львова, а сама ця справа є тиском на нього як на політика.

«Я про ситуацію з індустріальним парком доповідав керівництву держави – що під загрозою є дуже серйозна інвестиція. На превеликий жаль, всі стоять збоку. Генеральна прокуратура буде приймати рішення про те, можна робити інвестиції в Україну, чи не можна», – додав мер Львова.

Зазначимо, один з найбільших індустріальних девелоперів Європи нідерландська компанія CTP два роки тому перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком у промисловій зоні Рясне-2. Відповідно до грошової оцінки, голландці заплатили за землю 52 млн грн і зобов’язались інвестувати в інфраструктуру парку 50 млн євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць. Втім, будівництво індустріального парку поки так і не почалося через протести місцевих мешканців, які вважають, що ця земля належить їм, оскільки вони там багато років поспіль садять городи.

15 листопада 2016 року слідчі ГПУ провели обшуки у Львівській міськраді щодо незаконного, на думку ГПУ, продажу земельної ділянки площею приблизно 23 га. У ГПУ підозрюють, що чиновники мерії завдали серйозних збитків міському бюджету, продавши земельну ділянку за 52 млн грн, хоча реальна вартість цієї ділянки , за словами генпрокурора Юрія Луценка, становить 140 млн грн.

До речі, Андрія Садового уже не вперше викликають на допит у Генпрокуратуру. Влітку 2015 року слідчі ГПУ допитали мера Львова з приводу його заяв про спроби підкупу народних депутатів від «Самопомочі» напередні голосування з приводу зміни Конституції. Проте про завершення розслідування з цього приводу ГПУ так і не повідомляла.