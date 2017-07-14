Мер Львова Садовий з дружиною взяли участь в акції «Зберегти Ryanair»

У Львові 14 липня відбувся автомобільний флешмоб «Зберегти Ryanair».

На паркінгу біля будівлі стадіону «Арена Львів» водії близько 400 легкових автомобілів сформували з машин назву ірландської авіакомпанії Ryanair, яка нещодавно відмовилась працювати в Україні.

Участь в акції на підтримку компанії Ryanair також взяли кілька сотень жителів міста, серед яких був мер Андрій Садовий з дружиною.

«Флеш-моб «Зберегти Ryanair» організували з метою звернутися до уряду, аби люди мали можливість літати за 20-30 євро по всьому світу», – зазначив учасник акції Тарас Рибак.

Як повідомлялося, 15 березня найбільший лоукостер Європи – авіакомпанія Ryanair – заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів із Києва та Львова. Потім, через високий попит із боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту ”Бориспіль”, при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт ”Київ” (Жуляни).

10 липня гендиректор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з Ryanair ”Бориспіль” щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір із Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, доки не будуть враховані вимоги аеропорту.

11 липня прем`єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що переговори з Ryanair буде відновлено.

13 липня Рябікін у Facebook підтвердив, що ”Бориспіль” має намір відновити переговори з Ryanair.