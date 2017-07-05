Мер Львова оприлюднив список доріг, які місто ремонтуватиме у 2018 році

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, які дороги ремонтуватимуть в місті наступного року.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, цього року, зокрема, до вересня закінчать роботи на вул. Чернівецькій, до кінця року – на вул. Личаківській.

«В наступному році ми плануємо брати вул. Бандери. По кусках щороку йдемо вперед.

По вул. Замарстинівській ми плануємо цього року розпочати роботи. Ця ділянка не є дуже велика, бо ми говоримо у частині від вул. Гайдамацької до вул. Липинського. Хочемо до кінця цього року цю частину завершити. Інститут проект готує, але ще експертиза, ми просимо, щоб вони пришвидшували роботу. По вул. Княгині Ольги є готова проектна частина. Ми маємо мати всі проектні рішення по вул. Шевченка, ми повинні мати проектні рішення по вул. Вернадського, по вул. Ряшівській, Трускавецькій. Наступного року ми маємо почати масштабні ремонтні роботи у Львові. Перехрестя вул. Личаківська – Мечникова відкривають в липні, а саму вул. Личаківську – до кінця року, бо там складні роботи по інженерії, там скальна порода, колектор в аварійному стані. Думаю, трамвай №2 ми запустимо по вул. Личаківській і скеруємо на вул. Мечникова – є один з таких варіантів. до кінця року маємо цей об’єм роботи завершити. По вул. Чернівецькій до 1 вересня плануємо завершити усі роботи, щоб з вересня трамваї відновили роботу», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.