Львів‘яни вже можуть придбати квитки на Інтерсіті до Перемишля через інтернет

ПАТ “Укрзалізниця” 3 липня запустили онлайн-продаж електронних квитків на міжнародний швидкісний поїзд Інтерсіті+ №705/706 Київ – Львів – Перемишль.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова відомства Войцех Балчун, перший такий квиток було куплено сьогодні о 10 ранку.

“Через інтернет квитки можна придбати як у напрямку Польщі, так і зворотно. Такий квиток не треба обмінювати у касі, його достатньо пред’явити під час посадки на своєму смартфоні або роздрукувавши заздалегідь, одразу йти до поїзда”, – написав Балчун.

Він зазначив, що для реалізації цього проекту було проведено значну роботу з польськими колегами.

Нагадаємо, що поїзд № 705/706 Київ – Перемишль почав курсувати від 23 грудня 2016 року, він має 9 вагонів і вміщає 579 пасажирів.

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу становить орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн.

Зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн. Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа й від коефіцієнтів гнучкого регулювання за днями тижня. Наприклад, найдешевший проїзд буде у вагонах І класу у вівторок, у вагонах ІІ класу – у четвер та суботу.