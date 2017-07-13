Львів‘ян попередили про можливі затримки з видачею закордонних паспортів

У Центрах надання адміністративних послуг міста Львова, як і в інших відповідних структурах, через підвищений попит на виготовлення біометричних паспортів, можливі тимчасові затримки у їх видачі, адже різко збільшилась кількість оформлюваних документів.

Так, як йдеться в поясненні Державної міграційної служби, державне підприємство «Поліграфкомбінат «Україна», у зв’язку з високим попитом на закордонні паспорти, спричиненим сезонними особливостями та запровадженням безвізового режиму з ЄС, збільшило свої виробничі потужності майже на 35%. Аби задовольнити потреби мешканців у біометричних документах для виїзду за кордон, докладають максимальних зусиль у збільшенні обсягів виробництва.

Як зазначили в департаменті адміністративних послуг ЛМР, зараз ажіотаж на виготовлення паспортів надзвичайно великий, і це по всіх структурах, по всіх ЦНАПах в Україні. Тому якщо немає нагальної потреби, мешканців просять почекати, коли мине період літніх відпусток.

Запис через сайт www.city-adm.lviv.ua вже розписано до 15 липня включно, тому його відновлять з 15 липня на два тижні, і в такому режимі запис на цю послугу триватиме найближчим часом. Мешканців просять з розумінням поставитись до ситуації, адже ту кількість людей, які хочуть виготовити паспорт зараз, ЦНАПи технічно і фізично обслужити не можуть.