Львівський цирк буде приватизовано

Уряд вніс львівський цирк до списку об’єктів, які будуть приватизовані у 2017-2020 роках.

Про це свідить опублікований Міністерством економічного розвитку України перелік державних об’єктів, які підлягають приватизації у 2017-2020 роках.

Наразі оголошення про продаж цирку ще не опублікували на сайті Фонду держмайна, однак Кабмін уже підтримав рішення про приватизацію 10 українських цирків, серед яких є й держпідприємство «Львівський державний цирк» на вул. Городоцькій, 83.

Окрім цирків Кабмін погодив і приватизацію трьох кіностудії – Одеської кіностудії, Національної кіностудії ім. О. Довженка та Української кіностудії анімаційних фільмів. Усі вони також перейдуть повністю у приватну власність до 2020 року.

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