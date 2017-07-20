Академії Сухопутних військ можуть передати факультет Кам’янець-Подільського університету

Кабінет міністрів України планує оптимізувати мережу військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, відповідні заходи передбачено проектом постанови, що розроблена з метою оптимізації мережі військово-навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та для збільшення обсягів підготовки офіцерів для Збройних сил України.

Зокрема, проектом передбачається реорганізація факультету військової підготовки Національно технічного університету «Харківський політехнічний інститут» шляхом перетворення його на «Інститут танкових військ» зазначеного університету.

Міністр оборони, генерал армії України Степан Полторак наголосив, що постанова жодним чином не впливає на рівень, статус, набір та фінансування Національної академії Сухопутних військ.

Крім того, він повідомив, що у Міністерстві оборони сьогодні розглядається питання щодо відкриття ліцею в Червонограді.

Також в рамках реорганізації – подальша доля факультету Кам’янець-Подільського національного університету та можливість його передачі до складу Національної академії Сухопутних військ.

«Таке рішення дасть можливість якісно готувати танкістів та офіцерів для Збройних сил України», – повідомив Полторак.