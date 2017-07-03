Львівські «Карпати» повторно обрали капітаном команди Худоб‘яка

Львівські «Карпати» 3 липня провели загальне засідання, на якому відбулося голосування, що мало на меті вибрати капітана на новий чемпіонат. Більшістю голосів ця честь дісталася чинному власнику капітанської пов’язки Ігорю Худоб’яку.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

«Для мене велика честь бути капітаном такої команди. Щиро вдячний партнерам за довіру, зроблю все, що в моїх силах, аби виправдати сподівання уболівальників та тренерів» – сказав новий-старий капітан «левів».

Щодо віце-капітанів, то ними стали Олег Голодюк і Павло Ксьонз. Ще одного віце-капітана оберуть тренери «зелено-білих».