Львівська ОДА шукає переповнені сміттєві майданчики за допомогою городян

Мешканців Львова просять повідомляти про переповнені сміттєві майданчики.

Сьогодні, 5 липня, під час брифінгу, директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук повідомив, що за останню добу у місті Львові очистили 51 сміттєвий майданчик, на сьогодні залишається переповненими ще 205, проводиться активна робота з їх очищення.

«Ми просимо мешканців Львова, щоб вони звертались у департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації за телефоном (032) 2761794, якщо їхнього майданчика немає у цьому переліку, аби ми могли оперативно зреагувати», – наголосив Назарій Романчук.

Також він повідомив, що у Львівської облдержадміністрації уже є попередні домовленості з керівниками полігонів інших областей про те, що вони долучаться до допомоги місту Львову у його очищенні від ТПВ. Окрім того, активно допомагають полігони Львівської області, це свідчить про те, що проблема з вивезенням відходів – питання не політичне, а лише господарське.

Зазначимо, що на Львівщині уперше почали зважувати ТПВ, що вивозять з міста Львова.

«На сьогодні працюють відповідні ваги і в найближчий час матимемо можливість бачити точну картину того, скільки відходів продукує місто Львів та скільки реально вивозитимуть за межі області, щоб здійснювати відповідний контроль, – зазначив Назарій Романчук. – Станом на 5 липня видно, що ті об’єми, які зазначаються Львівською міською радою не відповідають дійсності».