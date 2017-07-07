Львів очистять від сміття до 14 липня – ОДА

У Львові, станом на ранок п’ятниці, 7 липня, залишаються переповненими близько 150 контейнерних сміттєвих майданчиків.

Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У прес-службі наголосили, що всі переповнені майданчики міста буде очищено до 14 липня.

«Перевізники працюють в посиленому режимі, до кінця наступного тижня, до 14 липня, буде прибрано всі переповнені контейнерні майданчики міста», – повідомили у прес-службі.

За оперативною інформацією департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА, станом на ранок 7 липня, уже прибрали 436 контейнерних майданчиків, що були переповненими, загалом з міста вже вивезли 6 605 тонн відходів.

«Налагоджено поточне вивезення відходів з решти контейнерних майданчиків міста. З метою ведення чітких розрахунків щодо кількості відходів, які утворюються у Львові – запроваджено зважування відходів. Ведуться роботи з впорядкування полігонів, які приймають сміття зі Львова», – інформує Львівська ОДА.

Як повідомлялося, Львівська міська рада ухвалила рішення про передачу повноважень з вивезення сміття зі Львова облдержадміністрації.

Напружена ситуація у Львові із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища триває з літа 2016 року. У місті накопичилося понад 14 тис. тонн сміття.

23 червня почалося вивезення зі Львова накопиченого сміття. Нагромаджені відходи вивозять зі сміттєвих майданчиків на полігони області.

УНІАН