Лоукост Ryanair призупинив продаж квитків з аеропортів «Львів» та «Бориспіль»

На офіційному сайті ірландського лоукостера Ryanair зникла можливість придбання квитків у напрямку в та з аеропортів “Бориспіль” та “Львів”.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на сайт авіаперевізника.

Так, при спробі вибрати квиток на доступні для польотів дати, в рядку календаря відсутні активні гіперпосилання з ціною квитка.

Видання зауважує, що квитки неможливо придбати як із “Борисполя”, так і з аеропорту “Львів”.

Сьогодні міністр інфраструктури Володимир Омелян припустив, що через позицію аеропорту “Бориспіль” сьогодні ймовірно буде оголошення про скасування польотів лоукосту “Ryanair” в Україну.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Фейсбук, коментуючи прес-конференцію гендиректора аеропорту “Бориспіль” Павла Рябікіна, під час якої останній заявив, що договір з “Ryanair” не може бути підписаний через низку причин.

Як повідомляє УНІАН, генеральний директор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін називає договір з лоукост-компанією Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовляється підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

”Я можу заявити як менеджер державного підприємства, що цей контракт нам не вигідний. Ми не підпишемо контракт, якщо він не буде вигідним для держпідприємства. Я відповідальний за виконання фінансових планів держпідприємства і забезпечення беззбитковості його роботи, тому ніколи не піду на рішення проти інтересів аеропорту”, – сказав він на брифінгу.

За словами Рябікіна, авіаперевізник Ryanair висуває аеропорту вимоги, які не відповідають українському законодавству. Серед них безкоштовні аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі 7,5 дол. на 5 років.

”Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання мають вирішуватися в судовому порядку в українських інстанціях”, – сказав гендиректор.

Він зазначив, що наступна вимога Ryanair – це пасажирський збір 7,5 дол. з людини. При цьому Ryanair наполягає на тому, щоб гарантовано закріпити цю ставку на 5 років, якщо вони забезпечують 150 тис. пасажирів на рік.

”Це момент, за яким ми не можемо зійтися, оскільки, даючи 7,5 дол. за пасажира, ми давали ціни, які перебувають за багатьма показниками нижче нашої собівартості. За рахунок субсидування нових ліній ми сподіваємося на зростання пасажиропотоку. Якщо перевізник не гарантує це зростання, ми не можемо гарантувати продовження йому такої знижки, яка надається на перший рік перевезень”, – сказав Рябикин.

Як повідомлялося, 15 березня найбільший лоукостер Європи – авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова.