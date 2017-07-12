Кабмін виділив Львівській ОДА 50 млн грн на вирішення проблеми вивезення сміття

Кабінет міністрів України виділив Львівській обласній державній адміністрації 50 млн грн на вирішення проблеми вивезення сміття з обласного центру за допомогою підтримки в належному стані використовуваних на даний момент полігонів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає УНІАН.

«Йдеться про те, що Львів (з міського бюджету) буде платити за все, що стосується вивезення сміття, тарифів і таке інше. А ці 50 млн грн ми виділяємо Львівської обладміністрації на те, щоб ті полігони, на які зараз вивозиться сміття, поза містом Львовом, підтримувати в нормальному стані», – зазначив Володимир Гройсман.