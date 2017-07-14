Гендиректор аеропорту «Львів» заявляє про можливість знаходження компромісу з Ryanair

Генеральний директор міжнародного аеропорту «Львів» Тетяна Романовська вважає, що, незважаючи на провалені переговори аеропорту ”Бориспіль” із лоукост-авіакомпанією Ryanair, можна знайти компроміс із лоукостером у ході переговорного процесу.

Як повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, контракт аеропорту «Львів» із авіакомпанією Ryanair було підписано ще в червні цього року. Однак у Ryanair заявили, що через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України буде скасовано чотири нові маршрути з Києва та сім нових львівських маршрутів.

«Із тих пунктів контракту (з Ryanair), які озвучив аеропорт «Бориспіль», дуже багато ми відхилили. Існує базова угода, а є доповнення. Коли вони (Ryanair) у перший рік починають свої польоти, виконується лише базова угода. Тобто не потрібно виконання того списку пунктів, які озвучив Рябікін (директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін). Приміром, земля й готель. Уже на 2-3-й рік, коли вони починають літати не двічі на тиждень, а двічі на день, і бачать, що від неавіаційної діяльності є багато прибутку, то тоді вони починають претендувати на прибуток, приміром, від парковки», – сказала Романовська на прес-конференції.

За її словами, угода з Ryanair, яку раніше підписав аеропорт «Львів», є абсолютно законною й не суперечить законодавству.

«Після довгих переговорів із авіакомпанією Ryanair, вони прийняли наші умови. Ми підписали угоду, яка є абсолютно законною й не суперечить законодавству. Ми змогли забезпечити конкурентну ціну, надання знижок за умови приросту обсягу перевезень», – сказала Романовська.

Як повідомлялося, 15 березня найбільший лоукостер Європи – авіакомпанія Ryanair – заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів із Києва та Львова. Потім, через високий попит із боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, у тому числі зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту ”Бориспіль”, при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт ”Київ” (Жуляни).

10 липня Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair ”Бориспіль” щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір із Ryanair фінансово невигідним для підприємства й відмовився підписувати його, поки не буде враховано вимоги аеропорту.

За словами Рябікіна, авіаперевізник Ryanair висуває аеропорту вимоги, які не відповідають українському законодавству. Серед них безкоштовні аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту й виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі 7,5 дол. на 5 років.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила, що йде з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України в зв`язку з чим буде скасовано чотири нові маршрути з Києва та сім нових львівських маршрутів.

За словами мера Львова Андрія Садового, який зв`язався з представниками Ryanair, ключ того, що авіакомпанія йде з українського ринку, знаходиться в Києві, оскільки до Львова претензій ніяких, але компанія заходить не в міста, а в країни.

УНІАН