ФК «Львів» повернувся в професійний футбол, перемігши клуб з вищого дивізіону

Із рахунком 2:0 переміг ФК «Львів» кременчуцький «Кремінь» в першому етапі розіграшу Кубка України. Матч відбувся 9 липня в місті Рава-Руська на Львівщині.

Як інформує офіційний сайт клубу, «городяни» змогли забити два м’ячі у другій половині гри. На 73-ій хвилині відзначився Янчак, а на 85-ій – Омельченко.

ФК «Львів» виступив у такому складі: Жук, Бариляк, Бухал, Матушевський, Скотаренко, Коблюк, Шпирка, Янчак, Зайчук, Кисленко, Омельченко.

Також із перемоги розпочали виступ в Кубку України футболісти винниківського «Руху», які в новому сезоні виступатимуть в Першій лізі. На виїзді у Петропавлівській Борщагівці футболісти «Руху» забили два «сухі» м’ячі місцевій «Чайці».