ФК “Карпати” підписали контракт із аргентинським захисником

Львівські “Карпати” підписали контракт з аргентинським захисником Гуідо Кортеджано.

Про це повідомив офіційний твіттер львівського клубу.

Захисник підписав контракт на 1 рік і буде виступати за львівську команду під 87-м номером. Кортеджано брав участь у товариському матчі “Карпат” проти АЕКа, в якому, вочевидь, переконав тренерський штаб у своїй ігровій ефективності.

Останнім клубом Кортеджано була італійська “Трієстіна”, яка виступає в Серії D. Також Кортеджано грав за “Лечче 1912″, “Кунео” і “Бра”.

Раніше “Карпати” підписали Олександра Османа і Себастьяна Рібаса.