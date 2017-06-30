ФК “Карпати” підписали гравця мадридського “Атлетика”

Львівські «Карпати» уклали 2-річний контракт із півзахисником Юрієм Ткачуком, повідомляє Інформаційний центр ФК “Карпати”.

До недавнього часу футболіст виступав в Іспанії у складі мадридського «Атлетіко-Б» та «Мелільї».

Юрій Ткачук народився 18 квітня 1995 року у Кельменцях Чернівецької області. Вихованець кельменської ДЮСШ. Згодом виступав у чемпіонаті ДЮФЛ за «Моноліт» з Чорноморська і харківський «Металіст». У складі харківської команди дебютував у груповому турнірі Ліги Європи.

Виступав за збірні України різного віку, зокрема і за молодіжну. У 2014-му році грав на чемпіонаті Європи у складі «синьо-жовтих» (U-19), а наступного року на чемпіонаті світу (U-20).

У травні 2014-го року дебютував у Прем’єр-лізі у складі «Металіста». На початку березня 2016-го року став гравцем мадридського «Атлетіко-Б». Ткачук виступав за «молодіжку» столичної команди у Терсері (четвертий іспанський дивізіон).

Наприкінці літа 2016-го Юрій став футболістом «Мелільї», яка змагалася у Сегунді Б (третій іспанський дивізіон).