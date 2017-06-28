Екс-президент України Віктор Янукович подає на Україну скаргу до ЄСПЛ

Захист екс-президента України Віктора Януковича протягом місяця подасть скаргу про порушення права на доступ до правосуддя і на захист до Європейського суду з прав людини.

Про це в середу заявив адвокат колишнього глави держави Віталій Сердюк, передає російське агентство ТАСС.

“Скарга Віктора Януковича про порушення права на доступ до правосуддя і, таким чином, на захист проти України фіналізується. Протягом місяця ми її передамо до ЄСПЛ”, – повідомив адвокат.

За його словами, захист в Україні оскаржив відмову суду дозволити участь Януковича в процесі про державну зраду в порядку міжнародної правової допомоги (через Мін’юст РФ і Ростовський обласний суд), а також відмову судді роз’яснити таке рішення.

При цьому, зазначив Сердюк, були вичерпані всі механізми національного захисту з цього питання.

“Після того, як всі інстанції відмовили нам у наших скаргах і вимогах залучити Януковича до участі в процесі, тобто всі кошти національного захисту були вичерпані, процес буде відбуватися безпосередньо в міжнародній інстанції”, – підкреслив він.

Крім того, додав адвокат, скарга до ЄСПЛ “буде подана, не чекаючи рішення суду про держзраду, тому що рішення суду про початок заочної процедури, яким було фактично відмовлено Віктору Януковичу в участі в цій справі, вже є, остаточно вступило в силу і не підлягає оскарженню”.

Як відомо, 6 липня Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безплатного адвоката екс-президенту.

6 липня Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і ухвалив рішення про призначення екс-президенту Віктору Януковичу безплатного адвоката із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги. Ним став Віталій Мешечек.

На попередньому засіданні суд ухвалив рішення про проведення спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений не з’явився на судовому засіданні.

Як відомо, Янукович звинувачується в Україні в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про поплічника як одного з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) КК України.

Оболонський суд дозволив заочне судове провадження.

Центр інформації про права людини