До Львова вирушить міжнародна екуменічна піша проща з Польщі

Протягом 18-22 липня 2017 року, в рамках Днів Добросусідства України та Польщі відбудеться екуменічна піша проща слідами скитів святого Альберта Хмєльовського та василянських монастирів з Верхрати біля кордону (Польща, Любачівський повіт, гміна Горинець) до Львова.

Як повідомляє інтернет-ресурс «Духовна велич Львова», це міжнародне паломництво, оскільки до участі в ньому запрошені поляки, українці, громадяни інших держав, які шукають Бога та українсько-польського взаємопорозуміння.

22 липня 2017 року, в останній день, проща пройде із Римо-Католицької Семінарії у смт Боюховичі до Архикатедрального Собору св. Юрія.

Маршрут останнього дня прощі:

7.30 – вихід учасників від Римо-Католицької Семінарії у Брюховичах (вул. Львівська);

10.00 – зупинка та коротка молитва у василіянській церкві св. Онуфрія (вул. Богдана Хмельницького);

10.30 – вихід учасників від Собору Святого Юра (вул. Богдана Хмельницького – вул. Гонти – вул. Городоцька – вул. Озаркевича – пл. св. Юра);

11.30 – коротка молитва, коротке слово та благословення Митрополита Ігоря.