Директор Львівського бронетанкового заводу спростовує висунуті проти нього звинувачення

Директор ДП «Львівський бронетанковий завод» Роман Тимків спростовує висунуті проти нього звинувачення у розтраті майна і заявляє, що на підприємстві за останній час були проведені перевірки, які не виявили завданих державі збитків.

Про це Тимків заявив сьогодні під час прес-конференції на підприємстві у Львові, передає УНІАН.

«Ставши об’єктом кримінального провадження, хочу зазначити, що не згодний із звинуваченням і такою точкою зору слідчих. За останній період західним офісом Держаудитслужби було проведено позапланову перевірку заводу за період 1 січня 2015 року по 1 вересня 2016 року, та фінансовий аудит діяльності підприємства за період з 1 січня 2015 по 31 березня 2017 року. За результатами проведених перевірок, органом державного контролю не було заявлено про наявність будь-яких збитків державі по взаємовідносинах між Львівським бронетанковим заводом та Міністерством оборони України стосовно виконання умов договору по закупівлі двигунів для танків Т-72», – наголосив Тимків.

Він зазначив, що всі двигуни, які перебувають на підприємстві на відповідальному зберіганні, крім одного, пройшли випробування на стенді для перевірки двигунів, параметри випробовування були зафіксовані в спеціальних журналах, тобто «двигуни відповідають нормативно-технічній документації і не перебували в користуванні».

Тимків також повідомив, що інформація, яка була розміщена концерном «Укроборонпром» про те, що він відсторонений від посади, наразі не відповідає дійсності.

«На даний час немає офіційного наказу про моє відсторонення від посади. На період моєї відсутності виконувала обов’язки інша людина», – наголосив Тимків.

На запитання з чим він пов’язує своє гучне затримання на території підприємства детективами НАБУ, у день, коли завод відвідував президент України Петро Порошенко, Тимків сказав, що «не хоче коментувати це і пов’язувати це з політичними чи іншими причинами».

«Ми в повній мірі виконали договір з Міністерством оборони. Я не хочу коментувати фаховість працівників НАБУ, які висунули звинувачення, і не хочу коментувати про якусь можливу причетність дог цього політичних чи інших сил. Я просто хочу наголосити, що договір з Міноборони виконав в повній мірі», – сказав він.

Також Тимків повідомив, що заставу у 2 млн грн за нього внесла його сестра, яка займається будівельним бізнесом.

«Так, я є власником підприємства з пивного бізнесу однієї з сусідніх з Львівщиною областей, у мене є достатньо власних коштів, але не було можливості внести їх в якості застави. За мене внесла свої кошти сестра», – повідомив Тимків.

Тимків також повідомив, що його заступник, який в один день разом з ним був затриманий НАБУ, Олег Ткаченко продовжує перебувати у Київському СІЗО, оскільки не вніс визначену судом заставу у розмірі 1 млн 800 тис. грн.

Також представники ЗМІ перебували на підприємстві, де директор продемонстрував їм двигуни, які постачалися згідно з договором до танку Т-72, які опечатані прокуратурою, обтягнуті плівкою.

Тимківа та його заступника було затримано вранці 14 липня.