Держархбудінспекція оштрафувала «Львівгаз»

Львівським апеляційним адміністративним судом підтверджено правомірність дій Держархбудінспекції у Львівській області щодо накладення штрафу на замовника будівництва – ПАТ «Львівгаз».

Як повідомляє офіційний сайт Держархбудінспекції України, раніше під час позапланової перевірки об’єкту «Реконструкція (прокладення резервної вітки) газопроводу середнього тиску від газорозподільчої станції Винники до газопроводу середнього тиску по вул. Вулецька у м. Львів з переключенням існуючих споживачів» виявлено, що замовник будівництва навів недостовірні дані в дозвільних документах. Зокрема, замість реконструкції існуючого газопроводу, який не перебуває у власності чи користуванні, ПАТ «Львівгаз» проведено будівництво нової вітки газопроводу поза межами земель смуги відведення існуючого газопроводу.

Крім того, посадовими особами Інспекції встановлено, що роботи здійснювались без оформлення права власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено зазначений об’єкт будівництва.

За результатами перевірки скасовано дозвільні документи про початок виконання будівельних робіт, видано приписи про зупинення виконання будівельних робіт та про усунення порушень, накладено на ПАТ «Львівгаз» штрафні санкції у розмірі 124 тис. грн.

Замовник будівництва намагався уникнути відповідальності шляхом подання позовної заяви до суду. Однак спочатку Львівський окружний адміністративний суд, а згодом і Львівський апеляційний адміністративний суд ухвалили рішення на користь органу держархбудконтролю.

Наразі порушник містобудівного законодавства сплатив до державного бюджету штраф у повному обсязі.