Цьогорічна грунтова посуха матиме негативний вплив на урожай зернових культур

Упродовж червня на більшій частині території України спостерігався дефіцит опадів, що спричинило найбільш жорстку грунтову посуху за останні 10 років у південних, центральних і східних областях.

Про це йдеться в аналізі Укргідрометцентру щодо агрометеорологічних умов в Україні у червні 2017 р., передає Укрінформ.

“Упродовж червня через дефіцит опадів, який спостерігався на більшій частині території країни, тривала жорстка грунтова посуха у південних, центральних та на багатьох площах східних областей. Хоча в цих областях окремі локальні дощі впродовж місяця пом’якшували агрометеорологічні умови за рахунок деякого збільшення вологозапасів у грунті, однак кардинальної зміни не відбувалося”, – зазначають фахівці.

Станом на 30 червня зволоження орного шару грунту під ранніми колосовими (крім західних областей) на більшості площ було незадовільним, на великих площах південних та центральних областей орний шар грунту був сухий зовсім. У цих же областях місцями були повністю вичерпані і запаси вологи метрового шару грунту.

За експертною оцінкою площа охоплення посухою становила 60% під ранніми зерновими та близько 50% під кукурудзою і соняшником. Під пізніми культурами (зокрема соняшник, соя та кукурудза) зволоження метрового шару грунту було одне із найгірших за останні 10 років.

Як прогнозують в Укргідрометцентрі, грунтова посуха матиме негативний вплив на урожай зернових культур 2017.

Лише у західних та частково північних областях умови залишалися цілком сприятливими для формування урожаю практично всіх культур внаслідок достатнього тепло- та вологозабезпечення. Однак на багатьох площах цих областей сильні дощі та вітер спричинили локальне полягання посівів сільськогосподарських культур різного ступеню, у низці районів спостерігалися значні механічні пошкодження посівів градом.