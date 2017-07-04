Біля Львова сталося зіткнення бензовоза та мікроавтобуса, є загиблі і травмовані

На об’їзній дорозі Львова сьогодні під час ДТП одна особа загинула, троє травмованих, серед них двоє дітей.

Як повідомила керівник відділу взаємодії Головного управління Нацполіції області Світлана Добровольська, дорожньо-транспортна пригода сталася о 18.20 біля села Бережани Пустомитівського району. Внаслідок зіткнення бензовоза «ЗІЛ» з мікроавтобусом Peugeot на місці події загинув водій мікроавтобуса. Трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей, швидкою допомогою доставлено до лікарень. Їх особи і стан встановлюються.

Водій бензовоза не постраждав. На момент ДТП бензовоз був порожній. Особа загиблого водія мікроавтобуса встановлюється.