Визначилися дата та місто проведення чвертьфінального суперматчу між українським і німецьким боксерами.

Бій українського боксера Олександра Усика проти німця Марко Хука пройде 9 вересня в Києві.

Про це заявив організатор боксерської Ліги чемпіонів Калле Зауерланд, повідомляє Sportanalytic.

Свій останній на даний момент бій Олександр Усик провів 8 квітня в Меріленді, США, коли українець одноголосним рішенням суддів переміг Майкла Хантера. Поєдинок проти Хука відбудеться в рамках 1/4 фіналу новоствореної Всесвітньої боксерської суперсерії.

Марко Хук володів титулом чемпіона світу WBO у важкій вазі у період з 2009-го по 2015 роки, поки не поступився у видовищному бою Кшиштофу Гловацькому. Саме у поляка відібрав пояс Олександр Усик восени минулого року.