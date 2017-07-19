Апеляційний суд Львівщини скасував арешт Постного

Апеляційний суд у Львівській області скасував арешт Валерія Постного – одного із фігурантів так званої «газової справи» народного депутата Олександра Онищенка.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

”Дійсно, ця інформація відповідає дійсності. Сьогодні Апеляційний суд Львівської області скасував рішення суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу щодо Валерія Постного і у вигляді тримання під вартою”, – повідомили в антикорупційному відомстві.

Також у відомстві роз`яснили, що це рішення апеляційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає.

”В законодавчій площині жодних можливостей оскаржити дане рішення немає”, – повідомили в НАБУ.

Довідка. 15 червня 2016 року в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ ”Укргазвидобування”.

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але він встиг втекти з України.

29 травня 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про завершення розслідування проти 8 підозрюваних у так званій ”газовій справі” Онищенка.

”На черзі ще 9 підозрюваних, які перебувають у розшуку, в тому числі й Онищенко, щодо яких найближчим часом САП клопотатиме про спеціальне досудове розслідування”, – зазначили у відомстві.

В САП додали, що ”одному із учасників злочинної організації Постному відведено роль організатора в складі злочинної організації”.

3 липня Галицький райсуд Львова обрав для Валерія Постного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 вересня включно із альтернативою у вигляді застави 50 млн грн.