9 липня Церква вшановує святого Давида

9 липня всі церкви православної віри вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського.

Він прожив 70 років у курені, побудованому під мигдалевим деревом. Про нього говорять, як про Чудотворця. До Давида завжди зверталися люди для того, щоб він зцілив їх від різних хвороб.

Селяни дали преподобному прізвисько – Суничник, так як, саме в день його іменин з’являються перші ягоди суниці. Про цю ягоду мовили: «Першу ягоду в рот кладуть, а другу в будинок несуть».

Суницю любили не тільки за смак і аромат, також їй приписували і цілющі властивості. Люди вважали, що чудодійна рослина може допомогти при недокрів’ї, також суниця корисна для печінки і сечового міхура. З її висушеного листя взимку заварювали чай, який сприяв поповненню сил.

По цьому дню судили і про погоду на літо. Якщо 9 липня йде дощ, значить погода буде сирою та мокрою до вересня. Якщо ясно, значить, Сонце буде гріти землю аж до початку осені.

У дохристиянські часи 9 липня наші предки відзначали Літнє свято Місяця. Цього дня готували обіди, де обов’язковою стравою мали бути вареники, оскільки за формою вони нагадують Місяць. Вареники вважалися жертвоприношенням нічному світилу.

До речі, прикмета, за якою ми боїмося розколотого або розбитого дзеркала, напряму пов’язана з Місяцем. Адже у дохристиянські часи люди вірили, що дзеркало – це вікно у потойбічний світ, з якого до нас виходять темні сили у той час, коли нічне світило, так би мовити, старіє і вмирає. При народженні ж нового Місяця вся нечисть вмирає. Однак, якщо дзеркало кололось або ж билось, люди боялись, що зле може прийти в оселю у будь–який момент.

За церковним календарем 9 липня вшановують Тихвинську ікону Божої Матері, преподобного Давида Солунського, святителя Діонісія, преподобного Тихона, преподобного Іоанна.

Іменинниками 9 липня є:

Іван, Тихон, Денис, Давид.

9 липня народились:

1882 — Михайло Слабченко, український історик і правник. Автор 13 праць і понад 200 статей, присвячених майже всім періодам історії України виданих українською, російською, німецькою та ін. мовами.

Події 9 липня:

1811 — велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.

1961 — у Вінніпегу, в Канаді відкрито пам’ятник Т.Г.Шевченку.

1972 — в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний).