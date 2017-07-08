8 липня Церква вшановує святу Февронію

Преподобномучениця діва Февронія постраждала за віру в Христа під час царювання Діоклетіана.

Вона виховувалася в монастирі в місті Сиваполі (Ассірійська область). Настоятелькою обителі була ігуменя Вриєна, тітка святої Февронії. Ігуменя, піклуючись про спасіння святої Февронії, призначила їй більш суворий спосіб життя, ніж іншим черницям. Слава про її благочестя поширилася у місті. Знатна молода вдова Ієрія, язичниця, почала відвідувати святу Февронію. Під впливом її повчань і молитов вона прийняла хрещення і привела до Христової віри своїх батьків і родичів.

У той час Діоклетіан направив до Асирії для винищення християн загін воїнів і коли вони наблизилися до обителі, насельниці зникли. У монастирі залишилися лише ігуменя Врієна, її помічниця Фомаіда і свята Февронія. Воїни обшукали обитель, але не знайшли нікого, крім двох стариць і святої Февронії. Святу, зі зв’язаними руками й ланцюгом на шиї, привели до воєначальника. Їй запропонували відмовитися від віри в Христа і принести жертву язичницьким богам, обіцяючи їй почесті та нагороди. Свята діва рішучо та безстрашно відповіла, що не відречеться від віри в Христа і її піддали жорстоким мукам. Муки були настільки нелюдськими, що народ почав вимагати припинення катування невинної дівчини. Люди не виносили жахливого видовища і йшли з місця муки, проклинаючи Діоклетіана та його богів. Нарешті, святій мучениці Февронії відтяли голову.

Щорічно, у день мученицької кончини святої Февронії, в обителі відбувалося торжество. Під час всенічного бдіння сестри обителі завжди бачили святу Февронію, яка займала своє звичайне місце у храмі. Від мощей святої мучениці відбувалися численні чудеса та зцілення. У 363 році мощі святої Февронії були перенесені в Константинополь.

У цей день також вшановується пам’ять святого благовірного князя Петра і княгині Февронії, муромських чудотворців. Святе подружжя прославилось благочестям і милосердям.

Петро і Февронія померли в один день і час. Вони — зразок християнського подружжя.

Наші пращури помітили, що з цього дня слід очікувати ще сорок спекотних днів.

8 липня в Україні відзначають:

День родини (Український День родини вперше відзначатиметься у 2012 році. Відповідний Указ Президента України № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят» був підписаний 30 грудня 2011 року. Святкування цього дня має щорічний характер і встановлено на 8 липня)

8 липня народились:

1900 — Юрій Смолич, український письменник. Один з основоположників фантастичної прози в українській літературі («Останній Ейджевуд»). Автор трилогії «Наші тайни», «Дитинство» і «Вісімнадцятилітні», дилогії «Мир хатам, війна палацам» і «Реве та стогне Дніпр широкий».

Події 8 липня:

1796 — видано перший паспорт громадянина США.

1918 — створено Державний сенат Української держави — вищу судову інституцію.

1989 — помер Платон Майборода, український радянський композитор, народний артист УРСР (з 1968 року), лауреат Державної премії УРСР імені Т. Шевченка (1962), народний артист СРСР (з 1979 року). Автор численних пісень і хорів, обробок народних пісень, а також ліричних пісень — в тому числі «Рушничок», «Якщо ти любиш», «Ми підем де трави похилі», «Київський вальс».