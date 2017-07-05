5 липня Церква вшановує святого Євсевія

Священномученик Євсевій, єпископ Самосатський був твердим і послідовним виконавцем рішень I Вселенського Собору, де був затверджений Православний Символ віри.

Однак праведник піддався гонінням, так як більшість у Церкві на той момент становили прихильники єресі Арія. Серед них був і імператор Констанцій, який наказав Самосатському єпископу віддати соборний акт православного духовенства про його обрання на архієрейську кафедру. Праведник відмовився виконати наказ правителя. Імператор у гніві наказав передати святителю, що йому відсічуть праву руку, якщо він ще раз відмовиться.

У відповідь святий простягнув посланнику обидві руки зі словами: “Відрубайте, але акту собору, в якому викривається злість і беззаконня аріан, я не віддам”. Коли про це стало відомо правителю, він був вражений сміливістю єпископа і нічого йому не зробив.

У часи правління імператора Юліана Відступника, прихильника язичництва, репресій з боку держави зазнала вже вся Церква. У цей час Самосатський єпископ переодягнувся в одяг простого воїна і пройшов через всю Сирію, Фінікію і Палестину з проповіддю про Христа Воскреслого.

У 364 році римський престол зайняв прихильник аріанської єресі – імператор Валент. Почалися нові гоніння на православних. Єпископ Євсевій був відправлений у заслання. Своїм парафіянам, які благали його не залишати їх, праведник відповів, що слід коритися існуючій владі.

При імператорі Граціані святитель повернувся на Самосатську кафедру. Близько 380 року Євсевій відправився по справах у місто Доліхіни. Коли він проходив по одній з вулиць міста, жінка-аріанка кинула в нього з даху будинку шматок черепиці і пробила йому голову.

Вмираючи, святий просив не заподіювати жінці ніякого зла.

За церковним календарем 5 липня вшановують священномученика Євсевія, мучеників Зенона і Зіну, мучеників Галактіона та Юліанію.

Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грав вечором. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелиться по воді — буде хороша погода.

Іменинниками 5 липня є:

Овсій, Галактіон, Зінаїда, Юлія, Зенон.

5 липня народились:

1910 — Сергій Григор’єв, український живописець, педагог. Автор картин «У рідній сім’ї», «Воротар».

Події 5 липня:

1439 — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписали церковну унію про об’єднання Православної та Католицької церков під владою Римського Папи.

1841 — Томас Кук відкрив перше в світі туристичне агентство.

1919 — після 9-годинного бою українське військо зайняло Жмеринку. Червоноармійці, відступаючи, підірвали тунель і зіпсували 36 паровозів.

1946 — вперше показали людям купальник-бікіні.

1965 — у Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь.