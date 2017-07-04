4 липня Церква вшановує святого Юліана

Юліан Тарсійський народився в малоазійскій провінції Кілікія. Він був сином сенатора-язичника, мати його сповідувала християнство.

Після смерті чоловіка мати Юліана переселилася в місто Тарс. Сина вона виховала в християнському благочесті. Колі святому виповнилося 18 років, імператор Діоклетіан почав гоніння на християн. У числі інший був схопленій і святий Юліан. Його привели до правителя Маркіяна на суд, де довго умовляли відректися від Христа. Ні катування, ні загрози, ні обіцянки дарів и почестей не могли схилити благочестивого юнака до принесення язичницьких жертв і зречення від Христа. Святий сповідник залишався непохитно у твердій вірі. Цілий рік мученика водили по містах Кіликійської області в кожному з них, піддаючи допитам і жорстокі катування, після чого кинули в темницю.

Мати святого Юліана йшла за сином і молилася, щоб Господь ще більше зміцнів його у вірі та подвигу. Тоді правитель наказав відрубати матері святого Юліана ступні ніг, за те, що вона супроводжували сина. Свята мучениця померла від нанесених ран.

Мученика Юліана зашили в мішок, наповненим піском і отруйними гадами, і кинули в море. Тіло страждальника було віднесене хвилями на берег біля Александрії і з честю поховано однією благочестивою александрійською християнкою. Сталося це біля 305-го року. Згідно переказів мощі святого мученика перенесли в місто Антіохію.

4 липня у дохристиянські часи влаштовували похорон Ярила, який пізніше став називатися Кострубом. Ярило – Бог Сонця, що у цей час вже все засіяв і запліднив. Тому його “похорон”, означав прощання з весною та наступне її воскресіння, що символізувало майбутній врожай. Обряд здійснювався таким чином: солом’яне опудало вкладали у ночви і розігрували сцену похорон, що закінчувалася веселощами. Адже, за народним уявленням, щирий сміх здатний викликати і відродити життя.

За церковним календарем 4 липня вшановують мученика Юліана Тарсійського, священномученика Терентія. Преподобних Юлія, Юлія пресвітера та Юлія диякона, преподобного Максима Грека.

Щодо погоди, то у минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним.

Іменинниками 4 липня є:

Терентій, Юліан, Юлій, Максим.

4 липня народились:

1891 — Петро Панч, український письменник групи «Плуг», ВАПЛІТЕ, ВУСПП. Офіцер Армії УНР.

1893 – Данило Демуцький, український, радянський фотограф та кінооператор.

Події 4 липня:

1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.

1631 — у Парижі відкрито перше в світі агентство зайнятості.

1941 — під час операції AB (AB-Aktion) нацистськими військами було розстріляно 45 львівських професорів. З цієї групи живим залишився тільки проф. Franciszek Groër. Гітлерівці пограбували квартири науковців і знищили чи вивезли цінні наукові матеріали вчених.

4 липня відзначають:

День судового експерта.