23 липня Церква вшановує преподобного Антонія Печерського

За церковним календарем 23 липня вшановують преподобного Антонія Печерського – святого Православної церкви, церковного діяча Київської Русі, засновника Києво-Печерського монастиря і будівничого Свято-Успенського собору.

Народився він у набожній родині на Чернігівщині у 983 році, і вже у молодому віці викопав печеру аби там відбувати подвиги. Незабаром пішов до Афону, де прийняв чернецтво, після чого повернувся на Україну і шукав місце подібне до Афону. Після тривалих пошуків оселився під Києвом у печері. Проводив час у молитвах та постах. Невдовзі до нього стали приходити люди за порадами, а потім і ченці. Так і було засновано лавру близько 1051 року. Помер преподобний Антоній у 1073 році і похований у тій же печері, в якій і оселився з самого початку.

У народі 23 липня у день Антонія підмічали, якщо в цей день буде глухий грім — до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п’ятниця) — у рибалок буде хороший улов риби.

23 липня згадують: Памво Беринду (між 50-70 роками 16 ст., смт. Єзупіль, Івано-Франківська область – 1632) – український культурний діяч, лексикограф, видавець. Найвизначніша праця – перший друкований український словник ««Лексикон словенороський» 1627 року, який став цінним посібником при читанні українських, російських і білоруських пам’яток, писаних церковнослов’янською мовою.

Іменинниками 23 липня є: Антон, Данило, Леонтій.

23 липня народились: 1915 – Михайло Матусовський, поет, автор популярних пісень «Подмосковные вечера», Школьный вальс».

Події 23 липня:

1888 — у Києві відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому

1936 – ухвалили створення Інституту історії України АН УСРР

За церковним календарем 23 липня вшановують преподобного Антонія Печерського.

У народі 23 липня у день Антонія підмічали, якщо гримить і блискає, то десь у полі копи горять. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім — до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п’ятниця) — у рибалок буде хороший улов риби.

23 липня згадують:

Памво Беринду (між 50-70 роками 16 ст., смт. Єзупіль, Івано-Франківська область – 1632) – український культурний діяч, лексикограф, видавець. Найвизначніша праця – перший друкований український словник ««Лексикон словенороський» 1627 року, який став цінним посібником при читанні українських, російських і білоруських пам’яток, писаних церковнослов’янською мовою.

Іменинниками 23 липня є:

Антон, Данило, Леонтій.

Події 23 липня:

1888 — у Києві відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому.