22 липня Церква вшановує святих священномучеників Панкратія і Кирила

Кажуть, що Панкратій народився в той час, коли Ісус Христос ще жив на землі.

Батьки його були родом з Антіохії. Дізнавшись про народження Ісуса, батько Панкратія взяв сина і відправився в Єрусалим. Йому довелось стати свідком чудес, після яких він увірував у Христа; також він познайомився з учнями Ісуса, особливо з апостолом Петром. Один з апостолів пізніше хрестив і батьків Панкратія, і його самого.

Коли мати та батько Панкратія померли, він залишив свій маєток і пішов у Понтійські гори, де жив у печері, проводячи час у молитвах і роздумах. Там його зустрів апостол Петро і запропонував вирушити разом у Антіохію та Кілікію, де тоді перебував апостол Павло. Пізніше святі Петро і Павло висвятили Панкратія в єпископи сицилійського міста Тавроменії. Багато років святитель мирно управляв своєю паствою, але одного разу язичники повстали, напали на Панкратія і закидали його камінням. Так мученицьки закінчив своє життя святитель.

За часів імператора Максиміліана (в 3 столітті) він служив єпископом. Коли Кирилу було вже 84 роки, його привели на суд, де примушували відректися від віри і поклонитися ідолам. Старець відмовився виконати ці вимоги. Кирила засудили до спалення, але вогонь не торкнувся мученика. Багато язичники, бачачи таке диво, звернулися в християнство. Сам правитель здивувався і відпустив святителя на свободу. Однак через деякий час Кирила знову схопили; на цей раз страта відбулася.

На Панкратія і Кирила всією сім’єю пробували перші огірки. А самий перший огірок господиня повинна була зірвати потай від усіх і закопати в самому потаємному куточку городу — в такому разі і наступний рік буде врожайним.

За церковним календарем 22 липня вшановують священномученика Панкратія, священномученика Кирила, преподобних Патермуфія, Копрія і Олександра, святителя Федора, преподобного Гаврила.

Іменинниками 22 липня є:

Олександра, Кирило, Федір Панкрат, Гаврило.

22 липня народились:

1891 — Сергій Пилипенко, байкар, публіцист. Розстріляний у 1934 році;

1900 — Милиця Симашкевич, український художник театру і кіно («Коліївщина», «Наталка Полтавка», «Багата наречена», «Кармелюк», «Вершники», «Кубанці», «Майська ніч».